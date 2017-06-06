قُتل مسعفٌ ومتسلقةُ جبالٍ، وأصيب متسلق آخر بجروح خطيرة؛ إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق في جبال الألب النمساوية أمس الأحد، بعدما انقطع بهم سلك كانوا يحاولون الصعود بواسطته إلى متن مروحية إنقاذ، كما أعلنت الشرطة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشرطة: إن متسلقي جبال هما رجل وامرأة، اتصلا بأجهزة الإنقاذ طلباً للمساعدة بعد صعوبات واجهتهما قُرب تروفياش في جنوب النمسا.

وأضافت أن مروحية الإنقاذ عثرت عليهما، وأن مسعفاً هو شرطي يبلغ من العمر 28 عاماً نزل لمساعدتهما على الصعود بواسطة السلك إلى متن المروحية.

وتابعت: "لكن عندما أصبح الثلاثة متدلين من المروحية، انقطع السلك فسقطوا عن ارتفاع شاهق؛ مما أسفر عن مقتل المسعف والمتسلقة؛ في حين أصيب رفيقها بجروح خطيرة".

ولم تنشر الشرطة اسميْ القتيلة والجريح أو جنسيتهما.