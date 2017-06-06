حذرت دراسة أصدرتها مؤسسة Credit Suisse المالية من أن حوالي 20 إلى 25 في المئة من المجمعات التجارية (المولات) في الولايات المتحدة قد تكون عرضة للإغلاق في السنوات الخمس القادمة.

ويعود السبب إلى تفضيل الأميركيين للتسوق عبر الإنترنت وتزايد المبيعات التي تتحقق عبر المواقع الإلكترونية عاما بعد الآخر.

وأشار التقرير إلى أن المبيعات الإلكترونية لمحال التجزئة ستزداد من 17 في المئة إلى 35 في المئة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أيضا أن يغلق 8600 محل تجاري أبوابه هذا العام، وهو ما يفوق عدد المحال المغلقة في بداية أزمة 2008 المالية (6200).

وذكر تقرير لشبكة CNN أن شركة Sears القابضة ستغلق 150 محلا تجاريا لعلامتيها Sears وKmart، أما JCPenney فستغلق 138 محلا، إضافة إلى Macy’s، التي ستوقف 68 محلا عن العمل.

إلا أن الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لمراكز التسوق توم مكغي أكد لـCNN أن معدلات إشغال المراكز التجارية تصل حاليا إلى 93 في المئة، مضيفا "المحال التي تغلق أبوابها تمثل نسبة صغيرة جدا" من إجمالي المراكز التجارية.