وافت المنية أحد السعوديين وهو صائم ويقرأ القرآن داخل أحد المساجد بحي العزيزية بمكة المكرمة.



وقال عدد من المصلين الذين حضروا لحظة وفاة المواطن ويدعى أحمد العسيري إنهم كانوا يقرأون القرآن عقب صلاة الظهر، وفوجئوا بجسد المواطن يميل إلى اليمين فهبوا لمساعدته وإنقاذه.



وأوضحوا أنه عندما أراد بعضهم أخذ المصحف من يده حتى يتم إنعاشه لم يتمكنوا من ذلك بسهوله حيث كان ممسكاً به بقوه، لافتين وفقاً لصحيفة "سبق" إلى أنه توفي على حسن الخاتمة في شهر رمضان وداخل المسجد وهذا ما يتمناه الجميع.



من جهته، أبان ابن المتوفى أن والده وعائلته قدموا من منطقة عسير لزيارته بمكة المكرمة، مشيراً إلى فرحتهم بأن لقي والدهم هذه الخاتمة الحسنة