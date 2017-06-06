صحافي مختص بشؤون المال والأعمال بعدد الأحد من صحيفة Daily Express البريطانية، ظهر ليل أمس السبت في مشهد بائس ومأساوي، نراه فيه بفيديو تعرضه "العربية.نت" وهو يمضي مشيا نحو سيارة إسعاف نقلته إلى أحد المستشفيات.

بدا في الفيديو ذبيحا في عنقه بطعنة من سكين واحد من 3 #مهاجمين قاموا بترويع #العاصمة_البريطانية طوال 8 دقائق في مرحلتين متتاليتين: دهسا للمارة على رصيف "برج لندن" وسط المدينة، ثم طعنا عشوائيا لمتواجدين بجوار سوق شعبي قريب، فقتلوا 7 وجرحوا 48 آخرين.

وفاجأه أحد الداهسين من الخلف وذبحه

الصحافي البريطاني Geoff Ho صيني الأصل، شهير أيضا كخبير برياضة "الفنون القتالية" المعروفة إنجليزيا باسم Martial Arts التي يمارسها بالهواية، ويخصص معظم حساباته بمواقع التواصل للحديث عنها، وكان أمس في بار اسمه Southwark Tavern قرب سوق الخضار والفاكهة الشعبي، ومعه بعض الأصدقاء.



فجأة سمع صراخ وعويل الخائفين على حياتهم من وصول الداهسين بسكاكينهم إلى المكان، ممن طعن أحدهم حارس البار على المدخل، فكان الصحافي أول المسرعين إلى نجدته، وما أن بدأ بمساعدته حتى تلقى هو الآخر #طعنة "داعشية" الطراز وأفقية من إرهابي آخر، أقبل وذبح عنقه بالسكين وهو خلفه، فخرّ "جيوف هو" أرضا وبدأ ينزف وسط الشارع دما، ويعصر نفسه من الألم.

أسرعوا إليه، وعالجوه ما أمكن قرب مدخل المطعم، ثم نهض ومضى مشيا برفقة شرطي نحو سيارة إسعاف وصلت إلى المكان ونقلته إلى مستشفى قريب، وفي هذه اللحظات صوّره شاهد عيان بهاتفه الجوال، وجعل مما صوّر فيديو شهير، وفي #المستشفى اكتشفوا أن وضعه حرج بعض الشيء، وفق ما قرأت "العربية.نت" مما روته الصحيفة التي يعمل فيها منذ 10 سنوات، وأخبرت في موقعها اليوم الأحد أن الأطباء عزلوه في غرفة للعناية الفائقة، وطمأنوا القلقين بأنه خارج الخطر.