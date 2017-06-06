عندما تحل اللحظة التي انتظرتها طويلا: يأتيك الصداع وألم الحلق ورشح الأنف والحمى، يبدو أن بعض الأشخاص يصابون بالمرض بسبب العطلات، في حقيقة الأمر يطلق الهولنديون على هذه الظاهرة اسم:مرض الترفيه.



ويعد رولاند رابلي أحد الأطباء النفسيين الذين درسوا ظاهرة إصابة بعض الأشخاص بالمرض في الوقت الذين يكونون فيه على وشك بدء عطلتهم.



ويقول الباحث الألماني «هؤلاء الأشخاص، عندما يسترخون، يصبحون أكثر عرضة للمرض» مضيفا «إنها ليست عملية شعورية ومقصودة من قبل الشخص».ويعد الأشخاص الاكثر عرضة للإصابة بمرض الترفيه هم الذين يتعرضون لضغط كبير في عملهم.



هذه الأنماط من الأشخاص سوف تحمل معها ضغط العمل حتى وقت العطلة.



وقال رابلي «هذا سوف يضطر الجسم لاستدعاء الاحتياطي لديه»، وبعد ذلك، عندما ينخفض الضغط فجأة، فإن الجسم لم يعد في حاجة للضغط على نفسه وهذا بدوره يمكن أن يضعف مقاومة الشخص، ويمكن أن تكون التداعيات عقلية وجسدية.



يقول توماس لوشر، المتخصص في الأمراض المعدية، إن الكثير من الأشخاص يضغطون على أنفسهم حتى الحد الأقصى، وتنطلق هرمونات التوتر لكي تساعد الجسم على الاستمرار في أداء وظائفه. وعندما يتوقف التوتر، يتوقف تدفق الهرمونات أيضا، وأضاف لوشر«هذا عندما يمكن أن تسقط في الحفرة».