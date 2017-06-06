كثير من الصائمين يبدون ردود فعل غاضبة طوال شهر رمضان، وأثبتت الدراسات أن ذلك يعود إلى التدخين واضطرابات النوم وأسباب أخرى تتعلق بالإدمان والبيئة الاجتماعية والأسرية. ونشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قائمة من الحلول السهلة للتخلص من الغضب في رمضان وخارجه، وأبرزها:



1. العد إلى 10



يساعد العد إلى عشرة على منح بعض الوقت للغاضب من أجل الهدوء، وهكذا يمكنه أن يرى الأمور بوضوح أكبر وتفادي الصدام.



2. التنفس ببطء



يتنفس الإنسان بشكل أسرع بشكل تلقائي عندما يكون غاضباً، لذا تنصح أخصائية علم النفس الإكلينيكي المتخصص في إدارة الغضب، إزابيل كلارك، بالتنفس ببطء أكبر ودفع الجسم نحو الهدوء خلال كل زفير، هذا سوف يجعلكم أكثر هدوءاً وسيساعدكم على التفكير بذهن أصفى.



3. ممارسة الرياضة



تساعد الرياضة على التخلص من الشعور بالضغط. جرّبوا الجري والمشي والسباحة واليوغا والتأمل وغيرها. وتذكر كلارك أن التمارين الرياضية بشكل يومي طريقة جيدة للتخلص من التهيّج والغضب.



4. الإبداع



كذلك يساعد الإبداع على التخلص من مشاعر الغضب على المدى البعيد. فالكتابة وتأليف الموسيقى والرقص والرسم تساعد على التخلص من الضغوط وتقلل من الشعور بالغضب.



5. الحديث عن الغضب



وفق الهيئة البريطانية، يساعد الحديث إلى صديق أو قريب في رؤية الموقف من أكثر من زاوية، والانتقال إلى التحليل، والبحث عن الحلول بدل الاكتفاء بالاشتعال غضباً.