قدم موقع (ساكسيس كونشيسنس) 10 نصائح لمنع الأفكار السلبية من غزو عقل الانسان والتكتل كغيمة سوداء تخفي خلفها شمس الإيجابية والسعادة.



وحذر الكاتب ريميز ساسون في الموضوع من أن كم التفكير السلبي الذي يسمح له الانسان بالسيطرة على حياته سيزيد من تغلغل الأفكار السلبية في عقله ويزيد من سلبية الحياة لتصبح السلبية بعد ذلك عادة يومية.



والنصائح هي:



1- ابتسم أكثر



قد تكون الابتسامة صعبة إذا كنت غاضباً أو غير سعيد أو محبط، لكنك حتى لو ابتسمت غصباً ستؤدي الابتسامة غرضها، إذ أن فعل الابتسام يتسبب بإرسال الدم والآوكسجين للوجه ما يحسن من شعور المرء.



2- ابحث عن رفقة الناس الإيجابيين



عندما تكون في مزاج سلبي حاول الاتصال أو اللقاء بصديق معروف عنه الإيجابية والسعادة والحيوية شرط التحدث عن أي موضوع شئت باستثناء مشاكلك، إذ ليس المطلوب ان تنقل المزاج المعكر ومشاكلك له بل العكس.



3- استمع إلى الموسيقى



حاول الاستماع للموسيقى عندما تكون محبطاً ويبدأ عقلك ببث أفكار سلبية.



4- امتنع عن الحديث عن مشاكلك



لايرغب أحد بالاستماع إلى مشاكل الآخرين. إذا اصررت على التحدث عن مشاكلك سيتجنب الأخرون التواجد بصحبتك ما يزيد من شعورك بالحزن. إن الاستمرار بالحديث عن المشاكل مراراً وتكراراً يؤول بك إلى خلق جو سلبي حولك.



5- تجنب تكرار الأفكار السلبية



تجنب، قدر المستطاع، تكرار الأفكار والتجارب السلبية في عقلك. وعندما يحدث ذلك حاول اشغال نفسك بأي عمل يتطلب جهداً عضلياً، إذ سيمكنك ذلك من صرف انتباهك عن الأفكار السلبية. أعمال مثل الصيانة في المنزل أو المشي أو السباحة أو التمارين الرياضية أو الطهي قد تكون مفيدة في هذه الحالة.



6- لاتتصرف وكأنك الضحية



حاول ألا تتصرف كضحية وإنما أخذ زمام المبادرة، إذ لايتوجب عليك أن تختار الشعور بالأذى أو قلة الاحترام أو الضعف. لايمكن لأي أحد التقليل من قيمتك إلا إذا سمحت انت له بذلك.



7- كن طيباً مع البشر



كن طيباً مع البشر وقم بتحية من تلاقيهم من الناس وتحدث إليهم لوقت قصير حيث سيزيل هذا العمل عنك الأفكار السلبية لبعض الوقت وربما حتى لوقت طويل.



8- قلل من استخدام كلمات مثل "لا أستطيع" و "مستحيل" و "صعب" وأمثالها.



حاول أن تركز أكثر في الكلمات التي تستخدمها عندما تتحدث مع نفسك أو مع الآخرين. تجنب بقدر المستطاع كلمات تنم عن ضعف وقلة احترام للذات.



9- استمتع بمشاهدة فيلم فكاهي



يمكن لمشاهدة فيلم فكاهي أن تحول انتباه عقلك عن مشاكلك وأفكارك السلبية إلى شيء مضحك وممتع.



10- إقرأ اقتباسات تلهمك



قم بقراءة اقتباسات يمكن أن تغير مزاجك نحو الأحسن، فمن الجيد قراءة اقتباسات ملهمة صباحاً ومساءً أو حتى حفظ بعضها في الهاتف الذكي أو على ورقة في الجيب.