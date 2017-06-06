حذرت دراسة بريطانية حديثة من وضع شاشة التلفزيون داخل غرف نوم الفتيات، نظراً لأنهن أكثر عرضة من الأولاد للسمنة وزيادة الوزن.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة أن الفتيات بأعمار 7 سنوات اللواتي لديهن شاشة تلفزيون داخل غرف نومهن، معرضات أكثر لخطر زيادة الوزن بنسبة 30% عندما تصل أعمارهن إلى 11 عاماً، مقارنة بنظرائهن اللواتي لا يمتلكن أجهزة تلفزيون في غرف نومهن.



وبالنسبة للأولاد الذين يحتفظون بشاشة تلفزيون داخل غرف نومهم فهم معرضون لخطر زيادة الوزن ولكن بنسبة 20%، مقارنة بنظرائهم الذين ليس لديهم شاشات تلفزيون داخل غرف نومهم.



وشملت الدراسة، الصادرة من جامعة لندن، أكثر من 12.500 طفل بريطاني، حيث تعقب الباحثون نمط حياتهم، فوجدوا أن أكثر من النصف لديهم أجهزة تلفزيونات داخل غرف نومهم في عمر الـ 7 سنوات.



وأوضحت الدراسة أن هناك علاقة بين وضع التلفزيون داخل غرف النوم وقلة النوم، ذلك الأخير الذي قد يسبب السمنة، وبالتالي احتفاظ التلفزيون داخل غرف النوم من دون رقابة أبوية لعدد ساعات المشاهدة يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.



وبينت الدراسة أن الجلوس أمام شاشة التلفزيون يحفز الأطفال على تناول المزيد من الطعام لاسيما الوجبات السريعة بسبب الإعلانات، وبالتالي قلة الحركة وعدم القيام بنشاط رياضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



ولا تزال الدراسة بحاجة إلى مزيد من البحث، لاسيما في العصر الرقمي حيث يشاهد الأطفال برامج ومسلسلات التلفزيون على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.