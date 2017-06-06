حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من أن الاستغناء عن الأطعمة المسببة للحساسية قد يؤدي إلى سوء التغذية لدى مرضى التهاب الجلد العصبي.



لذا ينبغي على المرضى اتباع نظام غذائي متوازن وغني بكل العناصر الغذائية المهمة للجسم، على أن تتم مواءمته مع حالات الإصابة بعدم تحمل بعض الأطعمة، ففي حال المعاناة من عدم تحمل تجاه الحليب ومنتجات الألبان، تمثل الخضروات بديلاً جيداً لإمداد الجسم بالكالسيوم.



ويمكن إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية من خلال تناول منتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.



وتمثل الحبوب والبقوليات مصادر جيدة للبروتين، إلى جانب البطاطس والبيض. وتعد الأسماك البحرية مصدراً لليود المهم للجسم.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تناول الأطعمة قليلة الدهون.



يشار إلى أن التهاب الجلد العصبي هو مرض جلدي مزمن، يظهر على هيئة هجمات متعددة من حوالي 20 إلى 30 بقعة بنفسجية اللون في مناطق متعددة بالجسم، وتكون مصحوبة بحكة شديدة في بعض الحالات، وبعد فترة تتحول إلى اللون الداكن (بقع بنية داكنة).