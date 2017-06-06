رغم أن معظم الناس يتناولون البامية إلا أن كثيرين لا يعرفون الفوائد العظيمة لهذا النوع من الخضراوات الموسمية والتي تتوافر بشكل كبير في فصل الصيف.



وتعد البامية كنزاً يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة و الفيتامينات الهامة للجسم.



وإليكم فيما يلي 10 فوائد ستجعلكم تعشقون البامية وتحرصون على تناولها باستمرار، حسب ما جاء في موقع "كير 2" المعني بالصحة:



1- مكافحة مرض السكري



تساعد البامية في منع الإصابة بداء السكري وذلك بفضل العناصر الغذائية والألياف الموجودة بها والتي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم ، كما أن دراسة تركية أكدت مؤخراً أن بذور البامية المحمصة تساعد في خفض نسبة السكر بالدم مساهمة في علاج مرض السكري.



2- علاج الخمول والتعب



أكدت البحوث أن البامية تحتوي على نوعين من مضادات الأكسدة يرفعان من نسبة الغليكوجين في الكبد، والغليكوجين هو الوقود الذي يسمح للجسم بالعمل، وبالتالي يمنع التعب والخمول، ويضمن الحيوية والنشاط.



3- خفض الكوليسترول الضار



تساعد البامية في خفض مستويات الكوليسترول السيئ بالجسم وذلك بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة.



4- كبح الشهية



لاحتوائها على كمية وفيرة من الألياف، تساعد كمية قليلة من البامية في كبح الشهية لساعات وبالتالي فقدان الوزن غير المرغوب فيه.



5- خفض خطر الإصابة بأمراض الكبد



أثبتت أبحاث أجريت على مجموعة من الفئران أن تناول البامية يمنع تطور مرض الكبد الدهني ويحافظ على صحة الكبد، وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونويد والتي تساعد على تنظيم الغلوكوز واستقلاب الدهون من خلال البروتينات في الكبد.



6- منع نقص الكالسيوم



تمنحك وجبة البامية 51 ملغ من الكالسيوم وهو القدر المطلوب والذي يحتاجه جسمك، لتحسين صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم، وتحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.



7- تحسين النظر



تحتوي البامية على بيتا كاروتين وفيتامين A، وهما عنصران ثبتا أهميتهما في تحسين النظر والمحافظة عليه.



8- تخفيف التوتر



تتميز بذور البامية بخصائص مضادة للإجهاد، فهي تحد من التوتر وبالتالي تقلل من خطر السمنة والسكري.



9- خفض خطر الإصابه بالسرطان



لاحتوائها على بروتين الليكتين، تمنع البامية نمو سرطان الثدي كما تساعد في التخلص مما يصل إلى 72% من الخلايا السرطانية بالجسم.



10- تعزيز المناعة



تلعب البامية دوراً حيوياً في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وذلك بفضل احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض، هذا بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A وC الهامين للجسم.