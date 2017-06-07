جمع يسرا وأصالة ومنى زكي وغادة عادل وكندة علوش وآسر ياسين ومحمد رمضان وغيرهم

استطاع إعلان مستشفى 500 500 لعلاج السرطان بالمجان ، أن يجمع بين العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق الإعلان ردود فعل إيجابية لإدخاله البهجة على الأطفال المصابين ، ونال إشادة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واعتبر عدد كبير من الجمهور هذا الإعلان هو الأكثر بهجة من بين إعلانات رمضان، حيث ظهر فيه النجوم بإطلالات راقصة ومبهجة، خاصة النجمة كندة علوش، والإعلامية لميس الحديدي.

بدأ الإعلان بالمطربة السورية أصالة وهي تقود حافلة مدرسة مليئة بالأطفال، والذين استقبلتهم الممثلة المصرية منى زكي التي كانت تحضر لهم الطعام وظلت ترقص وتلعب معهم.

انتقل بعدها الأطفال للممثل التونسي ظافر العابدين والذي اصطحبهم إلى الملاهي وركب معهم قطار الماء، وظلوا يرشون عليه المياه في سعادة واضحة.

في الوقت نفسه كانت الممثلة غادة عادل تعد لهم البالونات المملوءة بالماء لكي تفرقعها معهم، أما الممثل آسر ياسين فحول نفسه إلى ساحر وقدم لهم عدد من الألعاب البهلوانية أيضا.

الممثلة السورية كندة علوش فضلت أن تعد لهم مهرجان ألوان على الطريقة الهندية، وظلت ترمي عليهم الألوان وتعلمهم الرسم أيضا.

فيما فضل الممثل المصري أحمد داوود أن يتنكر في زي مهرج بأنف أحمر وشعر ملون، وقدم لهم الكثير من البالونات الملونة على هيئة الكثير من الأشكال التي أعدها.

لوم يخل الإعلان من الممثل المصري محمد رمضان الذي ظهر للأطفال في شكل بطل خارق يطير، إلا أنه لم يستطع الصمود أمام مسدساتهم المائية وهرب منهم.

إعلان مستشفى “500 500” شارك به الكثير من الفنانين وهم، أصالة، منى زكي، ظافر العابدين، غادة عادل، آسر ياسين، كندة علوش، أحمد داوود، لاعب كرة القدم رمضان صبحي، الإعلامية لميس الحديدي، يسرا، وأحمد حسام ميدو، ومن إخراج طارق العريان.