تداول نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمزح فيه مع صحفية أمريكية ويشيد بجمالها.

وأشاد بوتين بجمال الصحفية الأمريكية ميجين كيلي العاملة بشبكة “NBC”، خلال لقائهما على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي، قائلًا: “لن أستطيع التكلم معك بسبب جمالك”.

وظهرت علامات الخجل والاندهاش على “ميجين كيلي” بعدما رحّب بها بوتين بحرارة، قائلا إنه شاهد تغريدتها على موقع “تويتر”، لتسارع ميجين بسؤاله: “هل لديك حساب على تويتر؟”.

ولاقي هذا الفيديو سخرية الكثيرين الذين انتقدوا ملابس الصحفية والتي رأوها لا تناسب اللقاء.