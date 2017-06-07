نشر موقع "ذا صن" البريطاني، مقطع فيديو مروع لطفل يبلغ من العمر (4 سنوات)، كاد ان يفقد ذراعه أمام والدته بسبب سلم كهربائي في مركز تسوق صيني.

وقد ظهر الطفل في الفيديو وهو يصعد السلم الكهربائي ووالدته خلفه قبل أن يسقط ويحشر ذراعه في الماكينة.

وأفادت التقارير الصادرة من مقاطعة جيانغتشي بجنوب شرق الصين، إن "والدي الطفل ضغطوا على زر الوقوف لتنبيه خدمات الطوارئ، التي وصلت للمكان لإنقاذ الطفل".

ولسوء الحظ، تسبب الحادث في كسر ذراع الصبي وتمزيقه، واحتاج إلى جراحة استمرت عدة ساعات لإعادته إلى مكانه بشكل صحيح، وسيتوجب عليه الحضور لإجراء فحوصات دورية في المستشفى لضمان تدفق الدم إلى الذراع وتعافيه بشكل كامل.