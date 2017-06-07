التقطت كاميرا في الشارع لحظة مروعة أصيب فيها رجل مسن يبلغ من العمر 90 عاما، عندما تم الاعتداء عليه في هجوم غير مبرر يوم الجمعة الماضي.

وأصيب المسن في رأسه، وبحسب مسؤولين من شرطة نيويورك، فإن الهجوم وقع فى حي أنوود فى مانهاتن حوالي الساعة 5:55 مساء.

وكان المهاجم يسير في الشارع عندما نفذ ركلة سريعة لسلة تسوق كان يقودها الرجل المسن.

ومن ثم توجه بضربة قاسية إلى جانب رأس العجوز، وذلك بعصا كان يحملها ويلوح بها.

تدخل شجاع

في الوقت الذي ذهل فيه المارة لفترة وجيزة وقد اندهشوا للهجوم المفاجئ على المسن، إلا أن واحدا من الشجعان قفز بسرعة وتدخل في محاولة لتفريق المعركة.

وقام الرجل الشجاع بتوجيه لكمة للمهاجم، قبل أن يتمكن "الجبان" من الهروب غربا في الشارع، في حين شوهد الرجل المسن وهو يمسك برأسه المصاب.



رجل بلا حيلة

ويقول الذين يعيشون في الحي إنه رجل لا حيلة له، يعيش في الشارع على جمع العلب الفارغة، ولا يزعج أحدا، بحسب ما أورد تقرير لـ"أيه بي س سفن".

ونقل الضحية إلى مستشفى محلي، حيث عولج من التمزقات بالرأس و الأذن، وذكرت الشرطة أنه في حالة خطيرة ولكن مستقرة.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الهجوم غير واضح، ولا يزال التحقيق جاريا، "ويبدو أنه اعتداء غير مبرر".

ويوصف المشتبه بأن عمره يتراوح بين الـ 20 و30 سنة، وهو صاحب بشرة داكنة، ويبلغ وزنه حوالي 150 باوند.

وظهر في الفيديو وهو يرتدي سماعات الرأس فوق قبعة البيسبول الزرقاء، مع تي شيرت أسود على قميص رمادي طويل الأكمام، وبنطلون نوم وحذاء رياضي.