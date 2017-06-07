اكتسبت سيدة ستينية بريطانية شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن انتشرت صورها ومقاطع فيديو تظهر فيها وهي تحمل مصفف الشعر، وتوجهه إلى السيارة أمام منزلها لتخفف من سرعتها.

وحظيت جين بروكس (64 عاماً) باهتمام كبير على وسائل الإعلام، بعد أن نشرت شبكة بي بي سي الإخبارية مقطع فيديو لها، حظي بأكثر من 12 مليون مشاهدة، وهي تحاول خداع السيارات التي تمر أمام منزلها، وجعل السائقين يتوهمون بأنها تحمل كاميرا مراقبة، تشبه تلك المستخدمة على الطرقات السريعة.

وتقول بروكس إن السائقين غالباً ما يخففون من سرعتهم، عندما يشاهدونها، وهي تقف في الفناء الأمامي لمنزلها، وتحمل مصفف الشعر وهي توجهه إلى السيارات، معتقدين أنها تحمل كاميرا مراقبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.