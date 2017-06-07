أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس، لحظة قيام رجل أمريكي من ولاية إلينوي، بالقفز إلى داخل سيارة عبر نافذتها، بعدما لاحظ معاناة سائقها من نوبة قلبية.

وأظهرت اللقطات التي صورتها كاميرا سيارة شرطة، السيارة وهي تتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة بطيئة وتتوجه نحو السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس.



ولدى استمرار السيارة في السير ببطء، ترجل أحد الأشخاص من سيارته وهرع إلى السيارة بعدما لاحظ بأن سائقها يعاني من مشكلة صحية. وتوجه الرجل على الفور إلى السيارة وقفز إلى داخلها عبر النافذة لإيقافها وإنقاذ سائقها.

ويذكر بأن سيارة الشرطة كانت تلاحق السائق المصاب بعدما لاحظت تجاوزه الإشارة الحمراء وترنح سيارته على الطريق، دون أن يعرف الشرطي بأن السائق يعاني من مشكلة صحية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.