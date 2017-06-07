يعتبر التقاط القطع النقدية المعدنية من الأرض أمراً صعباً في الأحوال العادية، فما بالك بالتقاطها عبر رافعة شوكية ضخمة؟

في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، عاملاً وهو يقوم بالتقاط قطعة نقدية معدنية من الأرض باستخدام رافعة شوكية.

وقد نشر سين ماكانلي مقطع فيديو يظهر صديقه "كيرت" وهو يتباهى بمهاراته في استخدام رافعة شوكية في مركز "جي إف كي" للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر التقاط قطعة نقدية معدنية من الأرض باستخدام آلته الضخمة.

وقد عبر كيرت عن سعادته وفخره بمقدرة صديقه المدهشة على التعامل مع الأشياء الصغيرة باستخدام آلة الرفع الشوكية.

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على عدد مشاهدات كبير بعد عدة أيام من نشره، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.