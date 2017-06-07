حكم على بائعة مثلجات في إشبيلية في جنوب إسبانيا بالسجن 12 عاما بعد إدانتها بجريمة قتل رجل وإخفاء جثته في ثلاجتها، على ما أفاد مصدر قضائي.

وفي قرار يعود إلى 29 مايو دانت محكمة في إشبيلية هذه المرأة البالغة 44 عاما بتهمة القتل.

ففي صباح التاسع من يناير 2016، تشاجرت بائعة المثلجات مع رجل في الثانية والستين و«ضربته بقوة على الرأس بأداة حادة»، ومن ثم «ركعت المتهمة على صدره وخنقته بواسطة كابل أو قطعة مماثلة»، على ما جاء في الحكم القضائي.

وبعد تبلغ الشرطة باختفاء الرجل، قامت بتفتيش متجر البائعة من دون أن تجد الجثة «التي كانت قد أخفتها في ثلاجة».

إلا أن القاتلة سلمت نفسها في اليوم ذاته إلى الشرطة واعترفت بجريمتها.

وأكد شاهد أنه رأى المرأة تدخل مع الضحية إلى متجرها عشية الجريمة.

ورفضت المحكمة فرضية الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة أن «ما من دليل بتاتا على أن الضحية اعتدى جنسيا أو جسديا على المتهمة»، وهو لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه عندما خنقته.



ويمكن لبائعة المثلجات التي عليها أن تدفع تعويضا قدره 225 ألف يورو لعائلة الضحية، أن تستأنف الحكم.