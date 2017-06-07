يبدو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على تنفيذ أوامر المستخدمين في تطبيقات مثل سيري وأليكسا، بل أصبح ينافس الإنسان في مجالات جديدة مثل الرسم وتأليف الروايات وحتى عزف الموسيقى، حيث تمكن باحثون من المعهد الدولي للبحوث IMEC ببلجيكا من تطوير شريحة إلكترونية قادرة على تأليف موسيقى بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



واعتمد الباحثون في عملية تطوير الشريحة على تقنيات تعلم الآلة، إذ تم تغذية الشريحة بالموسيقى المراد منها محاكاتها (موسيقى ناي بلجيكية قديمة) لتكون في النهاية قادرة على إنتاج موسيقى مشابهة لتلك التي تدربت عليها.



ويدرج هذا البحث ضمن مشروع يهدف بالأساس إلى تطوير شرائح خاصة بتقنيات تعلم الآلة قادرة على توفير أجهزة استشعار طبية أكثر ذكاء ولها القدرة على معالجة البيانات بطريقة ذكية دون الحاجة إلى إرسالها إلى الخدمات السحابية.



وأشار “برافين راغافان”، الأستاذ المشرف على المشروع، أن الهدف من المشروع هو جعل الذكاء الاصطناعي أكثر قرباً ونفعاً للإنسان، من خلال تطوير شرائح تستهلك كمية طاقة قليلة وفي نفس الوقت لها القدرة على تشغيل تقنيات التعلم العميق.