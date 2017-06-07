التخلّي عن العادات الضارّة يمكن أن يكون صعباً. والأكثر صعوبة هو إلغاء الأفكار التي لطالما اعتبرناها صحيحة، بل ومفيدة. في الواقع، يمكن أن يكون لبعض الأمور تأثير سلبي على صحتنا.



في هذا الإطار، يعرض موقع "برايت سايد" خمسة أمور قد تضرّ بصحّتنا، علماً أننا ربما اعتدنا على فعلها، وهي:



1 - منع النفس من العطس



حين نغلق أفواهنا وأنوفنا في محاولة لمنع أنفسنا من العطس، يزيد الضغط داخل الجمجمة بشكل ملحوظ، ويتوقف تدفق الدم إلى أدمغتنا، ويحدث ضغط على الأوعية الدموية والأنسجة العصبية. أمر يمكن أن يؤدي إلى الصداع، وتضرر الأوعية الدموية، إضافة إلى مشاكل في السمع. لذلك، يجب عدم منع أنفسنا من العطس. ولا يجب أن يسبب العطس أي إحراج.



2 - استخدام العطور



غالباً ما تُستخدم مواد مركّبة أو اصطناعيّة لجعل روائح العطور أقوى وأرخص من الزيوت الطبيعية. إلا أنه يمكن لهذه المواد أن تسبّب شعوراً بالدوار والغثيان والنعاس. كذلك، قد تؤدّي إلى انزعاج في العينين أو الحلق أو احمرار في الجلد. لذلك، من الأفضل استخدام الزيوت الطبيعيّة أو وضع العطور في أماكن مفتوحة.



3 - استخدام الهاتف الذكي قبل النوم



الضوء الاصطناعي ليلاً يحدّ من إفراز هرمون "ميلاتونين" الذي ينظم عمليّة النوم والاستيقاظ. ويمكن أن يؤدي انخفاض الميلاتونين في الجسم إلى الاكتئاب أو الإصابة بالسرطان أو السمنة أو أمراض القلب، عدا عن التأثير السلبي على جهاز المناعة. من هنا، فإن الذهاب إلى النوم في وقت مبكّر هو خيار معقول لتحسين الصحة.



4 - تخزين مواد غذائية في حاويات بلاستيكية



تحتوي العديد من العلب البلاستيكيّة على مواد كيميائيّة اصطناعية تساعد في الحفاظ على مرونتها. لذلك، في حال وضع الطعام في علب بلاستيكية لمدة طويلة، يمكن لهذه المواد أن تتسرب إليه، الأمر الذي يؤثر على الغدد الصماء. لذلك، من الأفضل تخزين الطعام في حاويات زجاجية أو السيراميك، والحرص على قراءة ما كتب عليها لمعرفة كيفية استخدامها.



5 - تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة



لطالما أوصى أطباء الأسنان منذ فترة طويلة بتنظيف الأسنان بعد نحو 30 دقيقة من تناول الطعام. إذا كان ذلك ممكناً، من الأفضل انتظار ساعة. المأكولات، خصوصاً تلك الحمضية، تؤثّر على ميناء الأسنان إضافة إلى العاج. لذلك، فإن حركة الفرشاة قد تدفع الحمض أكثر نحو العاج، ما قد يؤدي إلى إصابتنا بحساسية ومشاكل أخرى.