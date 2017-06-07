كشفت الحكومة الصينية في مدينة "تشو تشو" بمقاطعة "هونان" مؤخرا عن "Autonomous Rapid Transit" وهو عبارة عن قطار يصل طوله إلى 30 مترا ومزود بمستشعرات يمكنها اكتشاف أبعاد الطريق دون الحاجة لسكك حديدية تقليدية.



وأفاد المهندس المسؤول عن المشروع "فينج جيانتشوا" لـ"الإندبندنت" فإن عربات القطار تتبع الطرق دون الحاجة لسكك معدنية.



يمكن لكل عربة استيعاب 307 مسافرين كما أن القطار مرن بحيث من السهل عليه المرور في الشوارع بشكل أسهل من الحافلات، وتبلغ سرعته القصوى 70 كيلومتر في الساعة.



صمم القطار شركة "سي آر آر سي تشو تشو لوكومتيف" – التي تنشيء أيضاً السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة في الصين – وكان الهدف من المشروع محاولة تسريع وتيرة النقل العام في البلاد.



بدأت الشركة العمل على المشروع منذ عام 2003 على أن يتم إطلاقه رسميا عام 2018، وبدلا من السكك الحديدية للقطارات التقليدية، يعمل القطار المرن على عجلات مطاطية متصلة بأنظمة تقنية للتوجيه.



أكد خبراء على أن فكرة القطار بدون سكك حديدية سيكون اقل تكلفة من خدمة "مترو الأنفاق" الذي يتكلف إنشاء كيلومتر واحد منه ما بين 400 مليون و700 مليون يوان في الصين (بين 55 مليون و100 مليون دولار تقريبا)، بينما تقدر تكلفة القطار المرن بدون سكك حديدية حوالي 2.5 مليون دولار.