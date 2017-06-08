رزقت المحامية اللبنانية الأصل أمل كلوني مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، الثلاثاء، في لندن بتوأم سمياه ايلا وألكسندر، والأم والطفلان في صحة جيدة، على ما قال وكيل أعمال النجم الهوليودي.

وأوضح ستان روزنفيلد "استقبلت أمل وجورج هذا الصباح (الثلاثاء) في حياتهما ايلا وألكسندر كلوني". وأضاف "ايلا والكسندر وأمل في صحة جيدة وهم سعداء".

وقال مازحا عن النجم السينمائي "أعطي جورج حبوبا منومة ويتوقع أن يتعافى في غضون أيام قليلة".

وقد تزوج الممثل البالغ 56 عاما والمحامية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان من أصل لبناني العام 2014 في البندقية بإيطاليا.

وقد ابتعد الزوجان عن الأضواء نسبيا منذ إعلان حمل أمل كلوني في شباط/فبراير، وقد أمضيا القسم الأكبر من وقتهما في دارهما في ريف انجلترا.

وقد تولت أمل كلوني الدفاع عن شخصيات بارزة، من بينهم رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وبعد زواجها تولت أيضا مجموعة من القضايا البارزة، من بينها مطالبة بريطانيا بإعادة نقوش البارثينون إلى اليونان.

وكانت كذلك ضمن فريق محامي رئيس جمهورية المالديف السابق محمد نشيد بعد الإطاحة به في العام 2012.

وقد دافعت أيضا عن نساء أيزيديات تعرضن للاغتصاب على يد تنظيم داعش.

وولدت أمل_علم_الدين في لبنان وانتقلت في سن الثالثة مع عائلتها إلى بريطانيا هربا من الحرب.

وكان الممثل والمخرج والمنتج الأميركي جورج كلوني تزوج مرة أولى من تاليا بالزام، وقد استمر زواجهما من 1989 إلى 1993، قبل أن يحقق شهرة عالمية بفضل مسلسل "اي آر" التلفزيوني.