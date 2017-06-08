حققت لعبة “سبينر” Spinner انتشارا واسعا بين الأطفال والكبار في معظم الدول، إذ يعتقد أنها تساعد الأشخاص على التخلص من التوتر وتهدئة الأعصاب.

كما خرج بعض الخبراء ليؤكدوا أنها هذه اللعبة البسيطة، تساعد الأطفال الذين يعانون من مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، من خلال تحفيزهم على التركيز.

الفيديو المرفق، يتحدث خلاله الاختصاصي في علم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري عن بدعة السبينر، كاشفا عن حقيقة هذه اللعبة ومدى علاقتها بمرض التوحد.

ولفت خوري في الفيديو الى أنّه لم يثبت علميًا أنّ هذه اللعبة تُخرج الأطفال من التوحّد أو تساعدهم على التركيز، بعكس ما يعتقد الجميع.