تعرضت عارضة أزياء أمريكية لحادث سير نجت منه بأعجوبة في ولاية كارولينا الجنوبية جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل، وقع الحادث بعد أن صدم سائق مخمور كان يقود سيارته بسرعة 110 كم في الساعة، عارضة الأزياء ساندرا ينجل "30 عاما"، حيث نقلت بعدها للمستشفى، وتمكن الأطباء من إعادة النبض لقلبها عبر الأجهزة الطبية.

وتورم رأس ساندرا بسبب الحادث وأصبح بحجم كرة السلة، كما تشوه وجهها بالكامل، واعتقد الأطباء ستخسر أسنانها وتبقى بدونها لفترة طويلة، هذا الأمر دفع ساندرا للتفكير في الانتحار، وقالت: "بعد الحادث فكرت بالموت كل يوم، لقد كرهت حياتي وأنا أخفي وجهي من العالم لمدة ست سنوات".

وأضافت: "أسناني تؤلمني بشكل فظيع، ووصل الحد للتحقق من وجود أسناني صباح كل يوم أمام المرآة".

وأجرت ساندرا 30 عملية جراحية لتتمكن بعدها من الخروج من منزلها.

وذكر أن العارضة سامحت الشاب المخمور الذي تسبب بالحادث المروع لها، والذي كان يبلغ حين وقوع الحادث 18 عاما، وهو متزوج الآن ولديه طفلة ويعيش حياته الطبيعية.