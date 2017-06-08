أظهر مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر" شابا ينحدر من زلاقة إلى حوض سباحة، دون أن يغوص في المياه، ما أثار موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سر ذلك.

واللافت في الفيديو، هو نجاح الشاب في العبور الحوض على سطح الماء دون الغرق، قبل أن يصطدم بقوة بالحافة.

ورغم قوة الصدمة، فإن الشاب لم يتعرض لأي إصابة، لينهض على أثر ذلك ويواصل مسيره وكأن شيئا لم يكن.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،الثلاثاء، بأن مغردة على تويتر تدعى مورغن إيفيك نشرت الفيديو على حسابها.

وأعاد 62 ألف مغرد نشر الفيديو، وهم يقدمون التفسيرات المختلفلة التي توضح سر هذا الفعل.

وقالت إيفيك إنها سجلت هذا الفيديو خلال زيارتها الأخيرة إلى جاميكا.

وشكك كثيرون بصحة الفيديو واعتبروه غير حقيقي، وقال أحدهم إنه شاهده أكثر من 40 مرة، وأضاف أنه لم يقتنع كيف استطاع هذا الشاب القيام بالتزحلق فوق الماء.

وفي المقابل، اعتبر مغردون آخرون أن الشاب الذي ظهر في الفيديو يملك قدرات خارقة.