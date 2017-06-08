تسيطر المخاوف المرضية على الكثير من المسافرين عند ركوب الطائرة، وخاصة عند السفر جواً لأول مرة، وفي حين يصبح الأمر طبيعياً لدى البعض، تبقى المخاوف ملازمة لآخرين على الدوام.

وتعتبر هذه الظاهرة شائعة بشكل كبير، ويعاني منها واحد من بين كل ستة أشخاص، رغم أن الأبحاث التي أجراها مجلس السلامة الوطني الأمريكي، أظهرت أن السفر بالطائرة أكثر أماناً بمعدل 22 مرة من السيارة.

وهذه مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التخلص من ظاهرة الخوف المرضي عند ركوب الطائرة بحسب موقع إليت دايلي الإلكتروني:

1- التنفس بعمق



يساعد التنفس العميق في السيطرة على ردود الأفعال، ويصرف التفكير بالأفكار السلبية، كما أنه يبطىء من الأدرينالين الناتج عن نوبات الخوف والهلع.

2- استخدام التخيل



حاول ارتداء شريط مطاطي حول المعصم وعند إقلاع الطائرة وهبوطها، حيث تبدأ المخاوف والأفكار السوداوية، شد الشريط المطاطي واتركه يلسع يدك، وفي نفس اللحظة حاول التفكير بشيء إيجابي كالوصول إلى المنزل بأمان ومقابلة الأهل والأصدقاء.

3- استخدام بطاقات للملاحظات



احمل معك على الطائرة بطاقات ورقية أو دفتر ملاحظات، ودون عليها بعض الأفكار والنصائح الإيجابية من مثل: تنفس بعمق أو كل شيء على ما يرام، وغيرها من العبارات التي تحمل طابع التفاؤل، واقرأها باستمرار طوال الرحلة.

4- تظاهر أنك تركب سيارة أو حافلة



أغلق عينينك وتخيل أنك تستقل حافلة على طريق إسفلتي، وأية إضطرابات تحدث للطائرة هي مجرد مطبات على الطريق، وهي طريقة ناجعة للشعور بالأمان أثناء السفر.

5- تجنب انتشار المخاوف الخاصة بك



وذلك عن طريق الابتعاد عن المحادثات مع الركاب حول المخاوف من الطيران، حيث يتبادل الركاب تجاربهم السلبية، والتي لا تفيد في شيء بل على العكس تعزز من هذه المخاوف.

6- اتخذ بعض الخطوات العملية



بالإصغاء بانتباه إلى إرشادات الأمن والسلامة على الطائرة وتطبيقها بحذافيرها، ومحاولة اختيار كرسٍ يوفر مساحة أكبر، وتجنب الجلوس في الوسط لأن ذلك يزيد من الشعور بالاختناق، ومحاولة الجلوس على محور الطائرة قرب الجناح حيث تكون اضطرابات الطائرة أقل ما يمكن.