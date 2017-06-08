أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب المملوك لشركة فيسبوك، الثلاثاء، ميزات جديدة لنسخته العاملة على نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابع لشركة آبل "آي أو إس" iOS، حيث حصل التطبيق على ثلاث ميزات جديدة والتي تعتبر بمثابة تغييرات صغيرة ولكنها مفيدة لمستخدمي التطبيق النشطين البالغ عددهم حوالي 1.2 مليار شخص.



ويحاول واتساب اللحاق بركب تطبيقات فيسبوك الأخرى عن طريق إضافة عدد قليل من المرشحات بشكل داخلي للكاميرا، وسوف يصبح بإمكان مستخدمي واتساب على نظام آي أو إس iOS قريباً إضافة الفلاتر والمرشحات إلى الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة GIF.



وتتوافر مجموعة من الفلاتر المتاحة لمستخدمي iOS التي تعمل مع الصور والصور المتحركة GIF ومقاطع الفيديو، ويبلغ عددها حالياً 5 مرشحات مختلفة هي بوب pop والأبيض والأسود وcool وchrome والأفلام film، كما أضافت الشركة ميزة الألبومات واختصارات الرد.



وتعمل ميزة الألبومات تلقائياً في كل مرة يجري فيها مشاركة أربعة صور أو أكثر أو مقاطع فيديو في محادثة واحدة، ليظهر الألبوم بعد ذلك ويجمع تلك الصور أو الفيديوهات مع بعضها البعض ضمن المحادثات، بحيث تسمح هذه الميزة بتجنب الفوضى في المحادثات الخاصة، ويمكن النقر على الألبوم لعرض الصور والفيديوهات بوضعية ملء الشاشة.



وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ميزة الجيل التلقائي للألبومات ضمن تطبيقها الفوري للتراسل سكايب الذي أعادت تصميمه بشكل كامل والتي تعمل على طرحه لمستخدمي نظامي آي أو إس وأندرويد في جميع أنحاء العالم.



كما عملت شركة فيسبوك على إضافة الميزة الثالثة لمستخدمي تطبيق واتساب على "آي أو إس" المتمثلة باختصارات الرد، بحيث تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالرد على الرسائل الواردة عن طريق تمريرات بسيطة، وذلك عن طريق التمرير إلى اليمين على الرسالة والبدء في الكتابة.



وجرى الإعلان عن الميزات الجديدة بعد أشهر من إعادة تصميم التطبيق ليكون أشبه بتطبيق التراسل الفيديوي سناب شات، وحصل التطبيق في شهر فبراير/شباط الماضي على تحديثات فيما يخص ميزة الحالة التي تختفي في غضون 24 ساعة، كما حصل مستخدمي التطبيق في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ميزة تتمثل بالقدرة على رسم أو إضافة الرموز التعبيرية إلى الصور.