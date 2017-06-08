لندن ـ د.ب.أ: كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط «جمالا» لحياة الأب، ولكن أيضا يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجا أفضل.

ويشار إلى أن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري لديه وارتفاع في هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.

وقالت الدراسة التي أجرتها كلية هارفرد للأعمال إن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى.

وكان قد تم إعطاء أكثر من 50 والد أجهزة تسجيل رقمية لرصد انفعالاتهم مع أطفالهم الذكور والإناث.

وبعد دراسة الانفعالات، خلصت الدراسة إلى أن الآباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا أطول بنسبة 60% مع بناتهم مقارنة بأولادهم.