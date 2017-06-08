لوس أنجيليس ـ (أ.ف.پ): رزقت المحامية اللبنانية الأصل أمل كلوني مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني الثلاثاء في لندن بتوأم إيلا والكسندر، حيث إن الأم والطفلين في صحة جيدة، على ما قال وكيل أعمال النجم الهوليوودي لوكالة فرانس برس.

وأوضح ستان روزنفيلد «استقبلت أمل وجورج صباح (الثلاثاء) في حياتهما ايلا والكسندر كلوني».

وأضاف: «إيلا والكسندر وأمل في صحة جيدة وهم سعداء».

وقال مازحا عن النجم السينمائي: «أعطي جورج حبوبا منومة ويتوقع أن يتعافى في غضون أيام قليلة».

وأعرب والدا أمل كلوني وهما لبنانيان في تصريحات لوكالة فرانس برس عن سعادتهما الكبرى لولادة حفيديهما.