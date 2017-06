أكدت تقارير إعلامية أن لاعب فريق برشلونة الإسباني، أردا توران اعتدى على أحد المراسلين الصحافيين لصحيفة تركية، وذلك أثناء وجوده على متن طائرة المنتخب التركي في رحلته بعد خوض لقاء ضد مقدونيا وديا ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأعلن مدرب منتخب تركيا فاح تيريم إقصاء قائد المنتخب التركي من الفريق بسبب الحادثة، وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي نقلت أيضا عن وسائل اعلام تركية انتقاداتها لما أقدم عليه لاعب فريق برشلونة من اعتداء على الصحافي من جريدة "ميلييت" التركية.

وعقد اللاعب مؤتمرا صحافيا بعد القرار الذي اتخذه المدرب تيريم، ليعلن اعتزاله كرة القدم الدولية مع المنتخب التركي، فيما كانت جمعية الصحافيين الرياضيين في تركيا قد احتجت ضد توران، معتبرة تصرفه "غير مقبول أبدا تحت أي ظرف".

وكان توران وفقا لتلك التقارير قد اعتدى على مراسل الصحيفة أثناء وجوده مع وفد المنتخب بعد نهاية مباراة مقدونيا على متن الطائرة، فقد قام توران بشتم مراسل الصحيفة وأمسكه بقوة من رقبته، وسط تدخل زملائه، ثم قام بنشر تفسير لما أقدم به على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونقل عن صحافيين آخرين تواجدا أثناء الحادثة بأن أردا توران ذهب لمراسل الصحيفة ووجه له كلمات بذيئة قبل أن يقوم بمسكه من رقبته، دون أن يوجه له أي لكمات للصحافي.

وتحدث توران في رسالة كتبها على "إنستغرام" بأنه قام بالرد على "الكذب والافتراء" الذي تعرض له خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو فرنسا 2016، قائلا إن الرسالة "ليست اعتذارا" ولكنها تفسير لما حدث، قائلا بأنه لا يقبل الاعتداء عليه وعلى شخصيته وعائلته بعد ما أشيع عنه في اليورو الماضي بأنه تشاجر مع المدرب فاتح تيريم على خلفية توزيع مكافآت البطولة على اللاعبين.

ووصف توران في رسالته من كانوا ينتقدونه (الصحافيين) بأنهم يستخدمون الأكاذيب والافتراء والشكاوى لأذية اللاعبين، مؤكدا أنه سبق أن أشار في مقابلة بعد اليورو بأنه سوف ينسى ذلك أبدا، لكنه فوجئ بأحد الصحافيين على متن الطائرة، وقال: "لن أقبل بالاعتداء علي، على شخصيتي وعلى عائلتي. هل لدي الحق بما قمت به أمس؟ لا أعرف. لكن بدل الطعن في الظهر، أنا أفضل الصراخ في الوجه" وفقا لصحيفة "حرييت".

ويقترب توران من مغادرة فريق برشلونة الإسباني بعدما تلقى العديد من العروض من قبل الأندية الأوروبية على غرار أرسنال بحسب التقارير الصحافية البريطانية كما يستعد المنتخب التركي لمواجهة منتخب كوسوفو في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.