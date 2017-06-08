شكلت وفاة الإيفواري الدولي شيخ تيوتي صدمة كبيرة لدى متابعي كرة القدم بعدما سقط اللاعب خلال تدريبات فريقه بكين إنتربرايزيس الصيني ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المركز الطبي بعد نقله فورا إلى هناك عن عمر يناهز الـ 30 عاما.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن أخر كلمات اللاعب الإيفواري الذي سبق له أن توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، وذلك في محادثة قصيرة على تطبيق "واتس أب" مع أحد أصدقائه قبل وفاته بوقت قصير.

وكتب شيخ تيوتي اللاعب المسلم الذي ارتدى قميص فريق نيوكاسل لسبعة مواسم قبل الانتقال للدوري الصيني الموسم الحالي، لصديقه خلال المحادثة:" الدنيا ستنتهي ولكن الجنة لا تنتهي" وهي الكلمات الأخيرة التي كتبها اللاعب قبل ساعات من وفاته لصديقه يوسف أبو بكر التومي.

وأثارت تلك الرسالة عواطف جميع المتابعين لخبر وفاة اللاعب الإيفواري الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم، فيما تضامن العديد من اللاعبين والنجوم والمدربين حزنا على رحيله ومن بينهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما ومواطنه يايا توريه لاعب مانشستر سيتي.