كشفت شركة أبل الأميركية، الاثنين، النقاب عن نظام التشغيل iOS 11 الجديد خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC2017.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل إنه من المحتمل إصدار هذا التحديث في شهر سبتمبر المقبل.

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ويتميز النظام الجديد بمجموعة من التحسينات والمزايا، نذكر أبرزها:

خدمة الخرائط MAPS: طورت أبل خدمة "مابس"، حيث باتت تقدم معطيات مفيدة مثل الحد الأقصى للسرعة ودرجة الحرارة أثناء القيادة، بالإضافة إلى عرض الطوابق التفصيلية للمطارات ومراكز التسوق.

عدم الإزعاج أثناء القيادة: هذه الخاصية تساعد السائقين على التركيز أثناء القيادة، حيث سيشعر الهاتف بك أثناء بالقيادة وسيقوم تلقائيا بتعتيم الشاشة وجعل الإشعارات صامتة.

المساعد الصوتي Smarter Siri: أصبح سيري يتمتع بأصوات ذكورية وأخرى أنثوية. كما تم تعديل طريقة النطق والسرعة والنبرة. ويوفر سيري أيضا خدمة ترجمة الكلمات والعبارات من الإنجليزية إلى الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

خدمة الرسائل iMessage: تم تغيير تصميم iMessage على متجر التطبيقات، حيث بات الوصول إلى التطبيقات والملصقات يتم بسهولة، وهو الأمر الذي سيتيح تزيين الرسائل ومشاركة الأغاني.

التصوير والصور: يتيح النظام الجديد التقاط صور أكثر احترافية وبدقة عالية، كما يوفر خاصية التعرض الطويل للضوء التي تسمح بالتقاط الزمن والحركة.

متجر App Store: جرت إعادة تصميم متجر التطبيقات في iOS 11 ليكون اكتشاف التطبيقات أسهل من السابق.

Apple Music: بات بإمكان المستخدم إنشاء حساب يسمح لأصدقائه بتتبعه ومشاركة قوائم التشغيل والاستماع للموسيقى التي يستمع إليها.

خدمة الدفع Apple Pay: الذي يمكّن من الدفع واستقبال الأموال بسرعة وسهولة وأمان من خلال تطبيق الرسائل أو من المساعد "سيري" باستخدام بطاقات السحب أو بطاقات الائتمان.