

استطاعت خبيرة مكياج أن تحول وجه فتاة بشكل لا يصدق الى جمال فائق، وأيضاً من إخفاء جميع العيوب فيه، لتظهر الأخيرة فتاة مختلفةً في نهاية المطاف.

ويظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بخاصة على تطبيق "انستغرام"، التغير الكبير في الملامح من بداية خضوع الفتاة لعملية التزيين الى حين الانتهاء منها وظهور النتائج النهائية لمظهرها، لا سيما أنها كانت تعاني من البثور في وجهها وضعف في شعرها.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين التعليقات الواردة عليه من قبل المتابعين، إذ انقسمت بين طرف اعتبر الأمر غشاً، وطرف آخر أعرب عن اعجابه الشديد بمهارة خبيرة المكياج وبراعتها... فما رأيكم أنتم؟