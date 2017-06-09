إن كنت تظن أنك تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى وجهةٍ ما بسبب تعقيدات الطرق السريعة في منطقتك، فإن طريق سريع في الصين سيجعلك تُعيد التفكير مرةً أخرى في الأمر!

في مقاطعة نانان في تشونغتشينغ جنوبي الصين، يقع طريق سريع يُعتبر واحدًا من أغرب الطرق السريعة على الإطلاق! إذ يتألف الطريق من خمس طبقات و20 سلم من السلالم التي تتشعَّب في ثمانية اتجاهات مختلفة.

الطريق السريع حاز على شهرةٍ كبيرة عبر الإنترنت بعد انتشار صور له لأول مرة قبل افتتاحه، وذلك بسبب تشعباته العديدة وطبقاته التي قل ما تتواجد في أي طريقٍ آخر في العالم! فالصين في طبعها بلد العجائب!

وأكثر ما أثار دهشة متداولي صور الطريق السريع عبر الإنترنت، هو كيف للسائقين أن لا يُضيِّعوا وجهتهم بالخلط بين الطرق بسبب التشعبات العديدة؟!

لكن المسؤولين الصينيين خرجوا بتصريحات لطمأنة السكان بأمان الجسور المرتبطة بالطريق وأنه خضع للعديد من اختبارات السلامة أثبتت أنه آمن للسائقين. كما تم تزويده بإشارات من مختلف الأنواع لإرشاد السائقين إلى الاتجاه الصحيح.

كما وأكد مسؤول في المشروع لصحيفة "People’s Daily Online"، بأنه حتى لو تاه سائق عن الطريق الصحيح، فليس عليه سوى أن يسلك أقل من كيلو متر أو حتى ستمائة متر فقط ليُصحح مساره. يُذكر أن المشروع الضخم بدأ في عام 2009 واستغرق ما يقرب ثماني سنوات ليكتمل. وسيتم افتتاحه بشكلٍ رسمي العام المقبل.