بالطبع يزعجك ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة في فصل الصيف، وتتمنى لو تتخلص من تلك الحرارة الزائدة والحصول على نسمة هواء لطيفة.

وهنا، نخبرك ببعض الحيل البسيطة التي تساعدك على تجنُّب ارتفاع درجة الحرارة داخل سيارتك:

نوع الزجاج

يعد الزجاج الأمامي من المكونات، التي تتعرض للسخونة بدرجة أكبر، لذا، ينصح توماس كلاين من الرابطة الاتحادية لزجاج السيارات، بضرورة أن يتمتع الزجاج الأمامي والجانبي الأمامي بنفاذية للضوء بنسبة 70% على الأقل.

إذ إن استخدام الزجاج العادي المعتم باللون الأخضر تمر بحوالي نسبة 65% من الحرارة إلى داخل السيارة، في حين يتمكن الزجاج المقاوم للحرارة من منع 40%.

فتح النوافذ قبل الانطلاق

عليك فتح النوافذ والأبواب قليلاً قبل الانطلاق لتهوية السيارة، خاصةً إذا كنت ستخرج في فترة الظهيرة.

وبمجرد الانطلاق، ما عليك إلا غلق كل النوافذ، وفتح التكييف على أعلى سرعة له لمدة 5 دقائق، على أن يتم ضبط المكيف دون توجيه تيار الهواء بشكل مباشر على الوجه، وذلك لتجنب الإصابة بنزلة برد.

أما في السيارات غير المجهزة بمكيف هواء، يُنصح بفتح النوافذ بشكل كامل، وضبط التهوية على أدنى مستوياتها للسماح بتوزيع الهواء.

لكن.. احذر!

هذا، وحذر البروفيسور ماتياس جراو، عضو الجمعية الألمانية للطب المروري، من الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية خطيرة، إذ إن درجة الحرارة قد ترتفع إلى ما فوق 50 درجة بشكل سريع، الأمر الذي يؤثر سلباً على التركيز والقدرة على رد الفعل.

وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الدورة الدموية.

وإذا تم تبريد مقصورة السيارة بشدة فقد تعمل درجة الحرارة المرتفعة في الخارج مثل الجدار لدى الخروج من السيارة، لذلك نصح آرينيس بألا يزيد الفارق في درجة الحرارة على أقصى تقدير عن ثلاث درجات.

أدوات غير مكلفة

وعامةً، يعتبر الورق المقوى على الزجاج الأمامي من الأمور البسيطة وغير المكلفة، التي تحمي من السخونة، علاوة على هذا يمكن تغطية المقود ولوحة القيادة والمقاعد بقطعة قماشية.

وبالنسبة للزجاج الخلفي، يمكن أن تقدم الستائر حماية هامة. كما ينصح الخبراء عند شراء السيارة أو تبديل الزجاج بسبب التلفيات بضرورة استعمال زجاج مزود بخاصية الحماية من الحرارة.

اشرب الماء

ينصح الخبراء بضرورة أخذ فترات راحة قصيرة في أماكن مظللة، وكذلك شرب كميات كافية من السوائل، مع رشفات منتظمة وصغيرة من الماء، بدلاً من شرب كميات كبيرة من الماء مرة واحدة.

وبشكل عام يجب على قائدي السيارات اصطحاب من لترين إلى ثلاثة من السوائل في الأيام الحارة.