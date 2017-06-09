كشف مؤسس "مايكروسوفت" "بيل جيتس" خلال حوار إذاعي عبر الإنترنت، عن نصيحته للشباب صغار السن حول كيفية تثبيت أقدامهم خلال حياتهم المهنية وأفضل الطرق لتأسيس الشركات الناجحة.

وفي أحدث حلقة بثها "ريد هوفمان" مؤسس موقع "لينكد إن" تركزت نصيحة "جيتس" حول ضرورة التخصص والمعرفة العميقة بأحد المجالات بعينها، قائلًأ إنه تمنى لو وظف المزيد من أصحاب المعرفة العميقة بمجالات محددة مثل المبيعات حتى وإن كانت المعرفة العامة لديهم محدودة.

ويرجع أسف "جيتس" لهذا الأمر كونه اعتقد في السابق أنه سيكون بمقدوره التعامل مع مثل هذه المجالات بنفسه، قائلًا: فكرت بشكل جزئي في نفسي، أو ربما يعود ذلك لسوء فهم الذات، حينما قلت إن بمقدوري تعلم المبيعات.

وأضاف: لم أملك الاحترام الكافي للمعرفة العميقة المختلفة بعيدًا عن فهم الأعمال، ولم يكن لدي ما يكفي من الاحترام للإدارة الجيدة أو إلمام بمفومها الحقيقي.

وشبه "جيتس" رؤيته بمثال عن الثعلب والقنفذ، مشيرًا إلى أن الأول يتمتع بذكاء كبير ويعرف قليلًا عن كثر من الأشياء ويمكنه البقاء على قيد الحياة في بيئات مختلفة، بينما الثاني يجيد أمرًا واحدًا فقط لكنه يفعله بمستوى أعمق من النجاح.

واتفق "جيتس" مع "هوفمان" على أن توظيف من يتمتعون بطبيعة القنفذ ضرورة لبعض المواقع، وأن على المدير في كثير من الحالات البحث عن أصحاب التخصصات لقيادة أعمال بعينها.