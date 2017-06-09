مقطع فيديو مؤلم ومرعب في الوقت نفسه، تداوله النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه فتاة معلَّقة في طابقٍ ببرج سكني، وتحاول إنقاذ نفسها، وما هي إلا لحظات حتى سقطت على الأرض.



ورصد المصور الفتاة وهي تتدلى من شرفة منزل في الطابق التاسع من المبنى، فيما يحاول شخص مساعدتها، وسحبها إلى الأعلى، لكنَّ الفتاة، التي كانت تتمسك بأطراف شال مدَّه إليها ذاك الشخص، لم تستطع أن تتماسك طويلاً لتسقط على الأرض وسط صرخات السكان والمارة. ولم يذكر ناشر الفيديو مكان وزمان وقوع الحادث.



من جانبهم، دعا النشطاء والمغردون بالرحمة للفتاة، إن كانت قد توفيت، وبالشفاء العاجل في حال بقيت على قيد الحياة، رغم أن السقوط من هذا الارتفاع يؤدي إلى الوفاة فوراً.