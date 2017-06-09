في مشهد مذهل قدم حوتان عرضاً رائعاً امام قارب سياحي بالقرب من شاطئ نورث هيد، بمدينة سيدني الأسترالية.

ورصد المصور جوناس ليبسنر بكاميرته الخاصة لقطات من هذا العرض الفريد، وخاصة بأن هذه هي المرة الثانية التي يرى فيها جوناس حيتان وهي تقفز من الماء بهذا الشكل المدهش في نفس البقعة.

وقال جوناس المولود في ألمانيا والذي يعمل لصالح شركة ملاحة بحرية "من النادر أن نصادف حوتين يقومان بنفس الحركات في آن معاً، لقد كان شيئاً مدهشاً بالفعل. عادة ما نشاهد الحيتان في مياه هذه المنطقة مرة أو مرتين في موسم هجرتها".

واستطرد جوناس "عادة ما نوجه كاميراتنا نحو البحر لساعات دون أن يظهر أي شيء مميز، وفي هذه المرة خرج الحوتان من المياه وبدءا بالقفز فجأة، وهنا سارعت لالتقاط الصور لهما".

وفي وقت سابق من هذا العام تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للدهشة يظهر حوتاً وهو يؤدي قفزات رائعة وسط تشجيع مصور الفيديو ورفاقه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.