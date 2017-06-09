في كل إطلالة لها، تبهر كيت ميدلتون دوقة كامبريدج العالم بأناقتها وبساطتها وتسريحة شعرها المهندمة غير المتكلفة وفي نفس الوقت تمنحها مظهرا أكثر جمالا وأنوثة، ويقف خلف تسريحات شعرها الرائعة مصفف الشعر العالمى روسانو فيرتي، الذي ينجح بلمساته السحرية في أن يزيدها جمالا بتسريحات بسيطة.

لم تكن كيت ميدلتون وحدها التي تعتمد في أناقتها وتسريحات شعرها على مصفف الشعر روسانو فيرتى، بل أيضا هو المفضل لدى الكثير من النجمات أبرزهن جينفير لورنس وكيت موس، كذلك بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج، والنجمة سلمى حايك، وأيضا الليدى غاغا.

وبعد طول انتظار، افتتح روسانو فيرتي أول صالون للشعر له في الشرق الأوسط في دبي في حي جميرا الراقي، كذلك ملحق بالصالون سبا، ووفقا لمجلة فوج العالمية، فإن قص الشعر على يد روسانو فيرتي يتكلف 1500 دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفة قص الشعر على يد معاونيه المدربين تدريبا عاليا ما بين 155 دولارا أميركيا و300 دولار.

أما عن الصالون الجديد في دبي فهو عبارة عن فيلا فاخرة تحولت بالكامل إلى صالون تجميل وسبا على طريق شاطئ جميرا الهادئ، ويتكون من عدة طوابق وبه حجرة لعلاج الشعر، وحجرتان مخصصتان لاثنين من زبائنه من كبار الشخصيات اللاتي يحرصن على الحفاظ على خصوصيتهن بالصالون، كما يهتم الصالون الجديد بخدمات العناية باليدين والقدمين وإزالة الشعر بالشمع.