بغض النظر عن المرحلة التي بلغتموها في مسيرتكم المهنية، يمكن للملف المتكامل على شبكة لينكدإن أن يساهم في اكتشافكم ومنحكم فرصاً جديدة مثل وظائف وفرص أعمال وإرشاد.



فسواء أكنتم تبحثون بجد عن عمل، أو تتحرون عن فرص انخراط في مجال الأعمال، أو توسعون شبكة معارفكم في ميدان عملكم، يعتبر الملف المحترف واللافت على "لينكدإن" فكرة ممتازة للحرص على أن يجدكم الأشخاص المناسبون في الوقت المناسب.



ولا يستغرق الأمر إلا دقائق معدودة لمساعدتكم في الحصول على الوظيفة التي تحلمون بها.



إليكم هذه النصائح البسيطة الخمس التي يقدمها أخصائيو "لينكدإن" بأنفسهم، والتي تساعدكم على بناء ملف شخصي مميز عن الآخرين.



استخدام صورة مهنية



يُضاعف وجود صورة مهنية مشاهدة ملفكم 21 مرة وتلقيكم 36 ضعفا للرسائل التي تتلقونها عادة و9 أضعاف طلبات الزمالة، ولا تنسوا الابتسام، فالبسمة هي بمثابة المصافحة الأولى ليد رب العمل المحتمل.



تطبيق لينكدإن على الهواتف الذكية يدعم الآن العديد من المزايا لتعديل الصور، مثل إضافة الفلاتر واقتطاع الصورة وتعديل درجة السطوع والتباين والألوان.



إدراج مكان الإقامة



قد يبدو الأمر بسيطاً لكن احتمال اكتشافكم من قبل الغير واستفادتكم من الفرص المحلية المتاحة يزيد بمعدل 23 ضعفاً.



تدوين موجز عن عملكم



اذكروا تخصصكم وتكلموا مباشرة مع جمهوركم، إن أردتم أن يبرز ملفكم في عمليات البحث، أدرجوا كلمات أساسية مهمة لكن تفادوا استعمال الكلمات المفرطة الاستخدام مثل "متخصص" و"خبير" و"متمرس".



كذلك، يجب ألا يتعدى العنوان العشر كلمات كحد أقصى، إذ يمكنكم إبقاؤه بسيطاً بكتابة "مهني تسويق واتصالات" على سبيل المثال.



إضافة الأدوار السابقة



لا حاجة إلى أن تذكروا كل وظيفة مارستموها، بل اكتفوا فحسب بإدراج الوظائف التي تمت بصلة إلى أهدافكم المهنية الحالية.



كما يساعدكم تحديث وظيفتكم الحالية على سرد سجلكم المهني، ويساهم الملف الذي يتضمن سجل عمل كاملاً في زيادة عدد مشاهدات ملفكم بـ12 ضعفاً.



إضافة أمثلة عن عملكم



حملوا مقاطع فيديو وعروضاً تقديمية وصوراً تسلط الضوء على عملكم الممتاز الذي أنجزتموه سابقاً كي يتسنى لأرباب العمل المستقبليين الاطلاع على الخبرة التي اكتسبتموها حتى قبل أن يقابلوكم.