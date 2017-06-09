قال فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر إنه يمكن الحصول على إطلالة مشرقة للوجه من خلال تزيين أعلى مواضع الوجه بنقاط لامعة في آخر خطوات المكياج، حيث تمتص النقاط اللامعة الضوء وتعكسه، ومن ثم يشع الوجه إشراقاً وحيوية.

ولهذا الغرض، يتم تزيين أعلى مواضع المنطقة T، أي الجبين وظهر الأنف ومقدمته وكذلك الذقن، بواسطة "بودرة ستروبينج" "Strobing Powder"، وهي عبارة عن بودرة ذات لون أساسي باستيلي تحتوي على صبغات برّاقة، والتي تمنح الوجه بريقاً ولمعاناً.

وينبغي وضع النقاط اللامعة دون إفراط بحيث لا تلفت الأنظار في ظل الإضاءة الخافتة، وإنما تظهر انعكاسات خفيفة حينما يسقط الضوء عليها.