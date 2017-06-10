عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم جراء إلقاء حمار حي بطريقة غير آدمية أو إنسانية لإطعام نمور الجائعة في أحد حدائق شرق الصين.

وكانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قد نشرت مقطع فيديو للحظة إلقاء حراس حديقة تشانغتشو فى شرق الصين حمار حي إلى فكي ثلاثة نمور جائعة لإطعامهم، حيث هبط الحمار بعد إلقائه في منحدر به بركة مياه تعيش فيها عدد من النمور المفترسة ليهاجمه بشراسة فور هبوطه إلى المنحدر.

ويظهر الفيديو، محاولة الحمار الهرب من فك النمور الشرسة، ولكن لم يتمكن من هذا الأمر لكثافة أعداد النمور الجائعة، والتي افترسته بشكل سريع ومخيف حيث يتم التهامه خلال نصف ساعة من إلقائه.