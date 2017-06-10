يعتبر التواصل السليم بين الزوجين من أكثر الأمور التي تعزز علاقتهما وتثبت أركانها، وتوفر لهما فرصة لعيش حياة مستقرة وسعيدة خالية من المشاكل والمنغصات.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يجب أن يتخذ الزوجان العديد من الإجراءات لتعزيز التواصل بينهما بما فيه مصلحة للطرفين. فيما يلي 6 إجراءات بسيطة يمكن أن يتخذها الرجل لتعزيز التواصل مع زوجته، وفق ما ورد في موقع "سايك سنترال" الإلكتروني:



1- اشكر زوجتك كل يوم

أظهر تقديرك لزوجتك عبر تقديم الشكر لها على ما تفعله مهما كان ذلك بسيطاً، باستخدام عبارات بسيطة ومعبرة مثل: " أنا أشكرك على إعداد القهوة"

2- اهتم بزوجتك على الدوام

حاول أن تولي زوجتك الاهتمام، وأن تبتعد عن أي ملهيات مثل الهاتف النقال أثناء وجودك معها. واخرج معها لتناول العشاء كلما سنحت الفرصة لذلك.

3- بادر بالاعتذار لزوجتك

إن أخطأت بحقها، لا تتردد بالاعتذار لزوجتك وحاول أن تعمل على تلطيف الجو بينكما، وبالتأكيد ستقدر لك هذا وتعمل على حل المشكلة بينكما بحكمة وتعقل.



4- عبر لها عن حبك

لا تتردد في التعبير عن حبك لزوجتك فهذا من شأنه أن يقوي علاقتكما، ويعزز التواصل بينكما. والتعبير عن الحب لا يجب أن يكون بالأقوال فحسب، وإنما بالأفعال أيضاً.

5- تعاطف مع زوجتك أثناء محنتها

من الجيد أن تتعاطف مع زوجتك إن وقعت في مشكلة، وأن تستمع لشكواها، وتحاول تقديم الدعم والمساندة لها في سبيل إخراجها من هذه المشكلة.

6- كن مرحاً

لا بد من أن تحظى بأوقات مسلية مع زوجتك وأن تتحلى بالمرح وروح الفكاهة لكي تخفف عنها أعباء الحياة ومتاعبها، وهذا من شأنه أن يعزز علاقتكما ويقوي التواصل بينكما.