إذا تعرّضت لمخاطر في بلدك، أو ضاقت بك أبواب الرزق والعمل ولم تجد من يقدر مواهبك، لا تنزعج، يمكنك الحصول على جنسية دولة أخرى تحقق فيها طموحاتك، والسعر يبدأ من 5 آلاف دولار فقط.

ولم يعد حلم الحصول على جنسية أخرى أمراً صعب المنال أو مستحيلاً كما يظن بعضهم، فالعديد من الدول باتت تعرض بيع جنسيتها مقابل استثمارات معينة، لأسباب عديدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بعض هذه الدول، أو بسبب حاجتها لاستثمارات أجنبية، أو بسبب حاجة هذه الدول لعمالة فنية مدربة وتخصصات نادرة، كما هو الحال مثلاً في أستراليا وكندا وتركيا، وقد تمنح الدول جنسياتها لأسباب إنسانية بحتة.

وبحسب العديد من التقارير، فإن إجمالي الإنفاق السنوي على شراء الجنسيات حول العالم يقارب ملياري دولار.

وبدأت الدول بوضع شروط خاصة للحصول على جنسيتها، منها شراء عقارات بمبالغ معينة، أو وضع مبلغ معين في أحد المصارف، أو حتى ضخ رؤوس أموال على شكل استثمارات في قطاعات مختلفة.

في هذا التقرير، يعرض "العربي الجديد" أسعار الجنسية في عدد من الدول، والشروط الخاصة للحصول عليها.

*بارغواي

تطلب السلطات في بارغواي فتح حساب بنكي وإيداع خمسة آلاف دولار فقط، أو شراء أرض، إذ تحصل بموجبها على الإقامة الدائمة، وبعد 3 سنوات من الإقامة المتواصلة، تحصل على جنسية باراغواي.

*البرازيل

وضعت السلطات البرازيلية شروطاً عدة للحصول على جنسيتها، ومن أجل الحصول على جنسية البرازيل، يتطلب دفع 65 ألف دولار، على شكل استثمارات، أو شراء عقار، بالإضافة إلى الإقامة لمدة 4 أعوام.

*ليتوانيا

للحصول على الجنسية الليتوانية، يجب شراء عقارات بقيمة 71 ألف يورو في المناطق الريفية، أو 145 ألف يورو في المدن الكبرى. وتساعد هذه الجنسية في الدخول إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.

*أوكرانيا

يكفي تأسيس شركة بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، من أجل الحصول على الجنسية.

*الدومينيكان

جزيرة في البحر الكاريبي، يقطنها 75 ألف نسمة، ويمكن الحصول على جنسيتها فقط بـ100 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم المختلفة، يتمتع مواطنو هذه الدولة بامتيازات خاصة في المملكة المتحدة، نظراً لانضمامها إلى دول الكومنولث، بالإضافة الى إمكانية السفر إلى 50 دولة من دون تأشيرة.

*روسيا

الحصول على الجنسية الروسية، يتطلب استثمار ما يقارب 165 ألف دولار، في أحد القطاعات الاقتصادية.

*إسبانيا

تعرض السلطات الإسبانية الحصول على جنسيتها مقابل تسديد 160 ألف يورو، وذلك على شكل استثمارات في قطاع السكن والعقارات، وتساعد حامل الجنسية بالدخول إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى دول أخرى.

*سانت كيتس ونيفيتس

للحصول على جنسية هذه الدولة، هناك طريقتان، الأولى تتمثل في التبرع بربع مليون دولار لمؤسسة تنويع صناعة السكر وهي مؤسسة خيرية عامة، أما الطريقة الثانية، فتتمثل في استثمار 400 ألف دولار على الأقل في القطاع العقاري للجزيرة.

*سويسرا

من أهم الجنسيات حول العالم، ووضعت السلطات عدة شروط للحصول على الجنسية السويسرية، من أبرزها، تسديد 250 ألف فرنك سويسري على شكل استثمارات، والإقامة 12 عاماً.

*المملكة المتحدة

يتطلب الحصول على الجنسية البريطانية استثمار ما لا يقل عن 500 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه في الآونة الأخيرة، أعلن أن الحصول على الجنسية، يتطلب دفع استثمارات تصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وبعد خمس سنوات، تمنحك السلطات الجنسية البريطانية.

*غرينادا

يشترط على الراغب في الحصول على جنسية جزيرة غرينادا الواقعة في الكاريبي أن يستثمر نحو 311 ألف دولار، ويتضمن هذا المبلغ جميع التكاليف القانونية والحكومية وتكاليف إصدار جواز السفر.

*أنتيغوا وبربودا في الكاريبي

عُرضت الجنسية للبيع في هذه الدولة المكونة من جزيرتين منذ عام 2013 عن طريق استثمار 400 ألف دولار في السوق العقاري أو التبرع بـ200 ألف دولار لجمعية خيرية.

وأشار رئيس الوزراء عند إعلان البرنامج أنهم اضطروا لذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي واختفاء مصادر التمويل التقليدية، ومن المنتظر أن تقدم هذه الدولة جنسيتها للمستثمرين في العام الجاري 2017.

*بلغاريا

في بلغاريا، حددت السلطات شروطاً عدة للحصول على جنسيتها، عن طريق استثمار بمبلغ يصل إلى 512 ألف يورو في السندات الحكومية، حيث تخولك هذه الخطوة الحصول على الإقامة، وفي حال استثمار 512 ألف يورو أخرى، يحصل المستثمر على الجنسية البلغارية.

*مالطا

أصبحت البرامج الاستثمارية لبيع الجنسية في ازدياد مستمر، وقد تعرضت مالطا مؤخراً لانتقادات واسعة عندما أعلنت عن خطة لمنح الجنسية لمن يستثمر 650 ألف يورو من دون شرط الإقامة، وهذا يجعلها أرخص دول الاتحاد الأوروبي التي تبيع الجنسية.

ويقول رئيس الوزراء إن هذه الشروط انطبقت على 45 شخصاً في السنة الأولى، ودرت 30 مليون يورو على الخزينة.

*الولايات المتحدة

يتطلب الحصول على الجنسية الأميركية استثمار 500 ألف دولار في أي منطقة، أو استثمار مليون دولار في المدن الكبرى.

*إيرلندا

بمجرد استثمار 500 ألف يورو في أحد القطاعات الإنتاجية، تمنحك الحكومة في إيرلندا جنسيتها، وبالتالي تصبح مواطناً إيرلندياً، تتمكن من الدخول إلى أكثر من 50 دولة دون تأشيرة.

*تركيا

نشرت الصحيفة الرسمية التركية، بداية العام الحالي، نص التعديلات التي تم إدخالها على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب.

وحدد نص القانون الجديد منح الجنسية إلى كل من يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن مليون دولار، وعدم بيعه خلال ثلاث سنوات، كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني دولار في السوق التركي.

كما تمنح الجنسية أيضاً، لكل من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في المصارف التركية بشرط ألا يسحبها خلال 3 سنوات، أو من يقوم بتشغيل 100 عامل، بالإضافة الى المستثمر الذي يشتري سندات حكومية بقيمة لا تقل عن 3 ملايين دولار، بشرط ألا يبيعها خلال 3 سنوات.

*قبرص

تعرض جنسيتها للبيع عن طريق الاستثمار المباشر، وتكلفة البرنامج فيها يصل إلى مليوني يورو أي نحو مليونين و150 ألف دولار.

*أستراليا

إن كنت ترغب بالحصول على الجنسية الأسترالية، فإن ذلك يتطلب إنفاق 4.7 ملايين دولار في البلد، بالإضافة الى الإقامة لمدة عامين.

*النمسا

على الراغب في الحصول على الجنسية النمساوية أن يستثمر 10 ملايين دولار في البلاد.

وبالإضافة الى العيش في فيينا، إحدى أجمل المدن الأوروبية وأشهرها يحق لحامل جواز السفر الانتقال في دول "شنغن" والسفر إلى 160 دولة في العالم من دون تأشيرات.

*فرنسا

تعد من أغلى الجنسيات حول العالم، حيث يتطلب دفع استثمارات تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، والإقامة لمدة 10 سنوات.

*جمهورية فانواتو Vanuatu



تقع في جنوب المحيط الهادئ على بعد 3 ساعات طيران من مدينة سيدني الأسترالية، وما يقارب الساعتين من جزر فيجي بميلانيزيا، وساعة واحدة من إقليم كالدونيا الجديدة الفرنسية.



تكلفة حصة الشخص الواحد للحصول على جنسية الجمهورية، 170 ألف دولار، أما عن الزوج والزوجة 210 آلاف دولار، على أن تكون تكلفة العائلة المكونة من ثلاثة أشخاص 220 ألف دولار، والعائلة المكونة من 4 أشخاص 230 ألف دولار.



فيما تتكلف العائلة المكونة من 5 أشخاص 250 ألف دولار، والعائلة المكونة من 6 أشخاص 275 ألف دولار، وحددت الحكومة تكلفة الأفراد الأقل من 18 سنة بـ 20 ألف دولار، فيما تكون تكلفة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، 30 ألف دولار.