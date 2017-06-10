وقف خمسة آلاف هندي في طوابير، فيما ارتسم القرف على وجوههم، وقد مدوا ألسنتهم لكي توضع في فمهم سمكة صغيرة حية، في علاج للربو خارج عن المألوف.

ففي يونيو من كل سنة يتجمع أشخاص يعانون من الربو في حيدر آباد في جنوب الهند لابتلاع السمكة الحية، التي توضع في فمها عجينة صغيرة مصنوعة من الأعشاب في إطار علاج تقليدي. ويعتقد أن هذا الأمر يسمح بالتنفس بسهولة أكبر.

وتؤكد عائلة باتيني غود التي توفر هذا العلاج أن السمكة تنظف الحنجرة خلال نزولها، وتشفي نهائيا من الربو ومن مشاكل تنفسية أخرى.

وترفض العائلة الكشف عن هذه «الوصفة السرية» التي تقول إنها تعلمتها من قديس هندوسي العام 1845.

ويقحم المتطوعون السمكة والعلاج في آن معا في حنجرة المريض ويغلقون فمه بسرعة ويسدون أنفه لإرغامه على الابتلاع. ويضطر بعض الأهل إلى الإمساك بأولادهم، الذين يبكون عند رؤية السمكة الحية.

ويأتي آلاف الأشخاص من كل أرجاء الهند خلال عملية التوزيع، التي تستمر يومين والتي تحدد مواعيدها سنويا وفقا لحلول موسم الأمطار.