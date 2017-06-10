إنها تجربة ساحرة بلا شك وان كانت مخيفة بعض الشيء، الا ان روعة التجربة في حد ذاتها تزيل عنك الخوف وانت تتناول وجبتك في مطعم معلق بين السماء والأرض.. تأكل ومعالم العاصمة البلجيكية كلها تحت نظرك في منظر جذب الكثيرين وصاروا من عشاق هذا المطعم.

ويطلقون عليه هناك مطعم في السماء، او كما يحلو للبعض يقولون عنه المطعم المعلق (الطائر) في الهواء.

وقد أنشئ المطعم في بلجيكا ويرتفع عن الأرض مسافة 180 قدما «أي ما يقرب من 60 مترا وهو ارتفاع بناية مكونة من 20 طابقا تقريبا» ويبقى معلقا في السماء بواسطة رافعة وزنها 200 طن، ويضم المطعم المعلق 22 مقعدا، ومنضدة كبيرة.



ويمكن لمجموعة أفراد تأجيرها لساعة كاملة، أو تأجير المطعم كامل (المساحة الأرضية، والجزء المعلق) لمدة 8 ساعات والاستمتاع بالحركة الدائرية للمطعم المعلق في السماء.

وتدرس الشركة المالكة للمطعم، إنشاء فروع أخرى له، معلقة أيضا في أهم الأماكن التي تتميز بجمال مناظرها الطبيعية مثل شلالات نياجرا.