تعهد الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو بحضور الممثل الهوليوودي ليوناردو دي كابريو بتعزيز جهود حكومته لإنقاذ خنزير البحر الاطلسي المهدد بالاندثار.

في مايو طلب دي كابريو من ملايين المشتركين في حسابه عبر «تويتر» و«إنستغرام» ان يوقعوا عريضة تطلب من الرئيس المكسيكي بذل المزيد من اجل حماية اصغر حيتان العالم التي لم يبق منها الا 30 حيوانا.



ورد الرئيس المكسيكي بسلسلة من سبع رسائل بالانجليزية عبر «تويتر»، مذكرا بجهود بلاده لإنقاذ هذا الحيوان الذي يستوطن مياه خليج كاليفورنيا.

وتتعهد الحكومة المكسيكية بموجب هذا الاتفاق زيادة الجهود لحماية النظام البيئي البحري في خليج كاليفورنيا موطن هذه الحيوانات.