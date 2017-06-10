قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إن الشعور بالعطش يعد علامة تحذيرية على نقص السوائل بالجسم، موصية البالغين بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً، ويُفضل القيام بذلك مع كل وجبة وبين الوجبات، وذلك لحماية الجسم من نقص السوائل.

وأضافت عضو الجمعية الألمانية للتغذية أنه ينبغي زيادة هذه الكمية بمعدل نصف لتر أو لتر واحد لكل ساعة في بعض الظروف، مثل الطقس الحار ورطوبة الهواء أو المعاناة من أمراض مصحوبة بحمى أو قيء أو إسهال أو العمل البدني الشاق أو ممارسة الرياضة.

وأشارت جال إلى أن كبار السن بصفة خاصة لا يشعرون بالعطش في الغالب، مما يهددهم بنقص السوائل في الجسم. لذا ينبغي على كبار السن مراعاة شرب ما لا يقل عن 1 لتر من الماء يومياً، حتى في حال الشعور بقليل من العطش.