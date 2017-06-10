أعلنت شركة الخدمات الألمانية "جي.دي.دي.إل" إمكانية تحديث ولاعة السجائر الكهربائية في السيارة بحيث تتمكن من إطلاق نداء استغاثة آليا عبر هاتف ذكي في حالة تعرض السيارة لحادث خطير بحيث لا يستطيع ركابها طلب النجدة بأنفسهم.

ويتم تزويد ولاعة السجائر في السيارة بوحدات استشعار تستطيع إدراك تعرض السيارة لتصادم خطير وترسل المعلومات الخاصة بالحادث بطريقة آلية إلى التطبيق المناسب على الهاتف الذكي عبر تنقية البلوتوث ليعمل الهاتف الذكي مباشرة ويطلب النجدة.

وتتضمن المكالمة الطارئة التي يتم إجراؤها تلقائيا مع مركز الطوارئ التابع لشركة التأمين ذات الصلة بالسيارة معلومات عن مكان السيارة ورقم الهاتف واتجاه سير السيارة، كما يتم إنشاء رابط صوتي بطريقة آلية.

كما يمكن لسائق السيارة إجراء مكالمة عاجلة لطلب النجدة. كما تشمل التقنية الجديدة إمكانية الإبلاغ عن الأعطال الطبيعية للسيارة. يذكر أنه تم طرح هذه التقنية الجديدة منذ أكثر من عام وتستخدمها حاليا أكثر من 45 شركة تأمين في ألمانيا.

ويرسل التطبيق الخاص بها بيانات السيارة وموقعها في حالة الحوادث الخطيرة فقط، وهو ما يعني أنه لا يتم تسجيل المعلومات الخاصة بسلوكيات السائق أثناء القيادة، بما يضمن الحماية لخصوصية السائق.