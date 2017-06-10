قد يصعب على المرء في يومنا هذا أن يجد الوقت الكافي للاهتمام بنفسه في ظل القيود المهنية والشخصية.

وقد لا يستطيع الإنسان، بسبب عوامل حياتية عدّة، أن يقوم بالتمارين الرياضية بشكل منتظم بهدف الحفاظ على رشاقته والتخلّص من الدهون المتراكمة في جسمه.

سنقدّم لكم في ما يلي وصفة، قد تخفّف عنكم عناء مسار طويل لإنقاص بعض الكيلوغرامات، إذ إنها فعالة لخسارة الوزن والتخلّص من الدهون بسرعة.

المكوّنات:



-½ ملعقة صغيرة من القرفة

-ملعقة صغيرة من خل التفاح

-½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل (الطازج أو مسحوق)

-العسل العضوي

-كوب من البقدونس

-عصير حبة حامض

-½ لتر من الماء



أخلطوا المكوّنات كافة لتصبح الوصفة جاهزة للاستهلاك.



ننصحكم بأن تشربوا من هذا العصير المزيل للسموم يومياً قبل النوم لمدة 15 يوماً، وستلاحظون الفرق.